В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды
В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды - РИА Новости, 03.03.2026
В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды
Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 550 тысяч исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.03.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды
Более 550 тысяч исследований качества воды провели в Москве с начала 2026 года
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 550 тысяч исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя, в этом году уже провели свыше 550 тысяч различных анализов", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, которые фиксируют данные в режиме реального времени.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. В Москве проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Так, водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.