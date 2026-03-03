Рейтинг@Mail.ru
В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:20 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/issledovaniya-2078111716.html
В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды
В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды - РИА Новости, 03.03.2026
В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды
Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 550 тысяч исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:20:00+03:00
2026-03-03T10:20:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882319328_0:121:2113:1310_1920x0_80_0_0_1d0fa11b16920898cf824af0ca1539fd.jpg
https://ria.ru/20260227/moskva-2077133688.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882319328_42:0:2113:1553_1920x0_80_0_0_7b8fb88c761f6635024a5ac7e1e6e801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды

Более 550 тысяч исследований качества воды провели в Москве с начала 2026 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник работает в лаборатории контроля качества воды
Сотрудник работает в лаборатории контроля качества воды - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудник работает в лаборатории контроля качества воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 550 тысяч исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя, в этом году уже провели свыше 550 тысяч различных анализов", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, которые фиксируют данные в режиме реального времени.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. В Москве проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Так, водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Москве заменили 4 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения
27 февраля, 13:29
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала