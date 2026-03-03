В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году более 550 тысяч исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя, в этом году уже провели свыше 550 тысяч различных анализов", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 500 автоматических анализаторов, которые фиксируют данные в режиме реального времени.

"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил он.