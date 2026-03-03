Рейтинг@Mail.ru
Иран в ближайшее время никого не пустит на ядерные объекты, считает Ульянов - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078293677.html
Иран в ближайшее время никого не пустит на ядерные объекты, считает Ульянов
Иран в ближайшее время никого не пустит на ядерные объекты, считает Ульянов - РИА Новости, 03.03.2026
Иран в ближайшее время никого не пустит на ядерные объекты, считает Ульянов
Иранская сторона в течение ближайшего времени на свои ядерные объекты, в том числе поврежденные, никого не пустит, заявил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:29:00+03:00
2026-03-03T19:29:00+03:00
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg
https://ria.ru/20260303/utechki-2078293115.html
россия
вена
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_a3dc68bd520a0738fcc6fc47cceefb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Иран в ближайшее время никого не пустит на ядерные объекты, считает Ульянов

Ульянов: Иран в ближайшие месяцы никого не пустит на свои ядерные объекты

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Иранская сторона в течение ближайшего времени на свои ядерные объекты, в том числе поврежденные, никого не пустит, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Думаю, что в ближайшие месяцы или в даже течение более длительного срока иранцы никого на свои ядерные объекты, поврежденные в том числе, уже теперь не пустят", - сказал он в эфире Первого канала.
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля
Вчера, 19:25
 
В миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Военная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала