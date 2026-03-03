Ульянов рассказал о реакции МАГАТЭ на удары по Ирану

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Реакция МАГАТЭ на удары по Ирану неудовлетворительная, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам постпреда, заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что якобы главная функция агентства в Иране на данном этапе заключается в том, чтобы отслеживать уровень радиации, далека от действительности.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.