19:21 03.03.2026 (обновлено: 20:31 03.03.2026)
Ульянов рассказал о реакции МАГАТЭ на удары по Ирану
иран, магатэ, в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), военная операция сша и израиля против ирана
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Реакция МАГАТЭ на удары по Ирану неудовлетворительная, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Что касается реакции МАГАТЭ, то, на мой взгляд, она была совершенно неудовлетворительна", - сказал Ульянов в эфире "Первого канала".
Постпред рассказал о предложении Ирана по ядерной сделке, одобренном МАГАТЭ
По словам постпреда, заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что якобы главная функция агентства в Иране на данном этапе заключается в том, чтобы отслеживать уровень радиации, далека от действительности.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
На ядерном заводе в Иране нет утечек после ударов США и Израиля
