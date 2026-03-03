https://ria.ru/20260303/iran-2078292104.html
Ульянов рассказал о реакции МАГАТЭ на удары по Ирану
Ульянов рассказал о реакции МАГАТЭ на удары по Ирану - РИА Новости, 03.03.2026
Ульянов рассказал о реакции МАГАТЭ на удары по Ирану
Реакция МАГАТЭ на удары по Ирану неудовлетворительная, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:21:00+03:00
2026-03-03T19:21:00+03:00
2026-03-03T20:31:00+03:00
иран
магатэ
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078265518.html
https://ria.ru/20260303/utechki-2078293115.html
иран
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, магатэ, в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), военная операция сша и израиля против ирана
Иран, МАГАТЭ, В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов рассказал о реакции МАГАТЭ на удары по Ирану
Ульянов назвал неудовлетворительной реакцию МАГАТЭ на удары по Ирану
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Реакция МАГАТЭ на удары по Ирану неудовлетворительная, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Что касается реакции МАГАТЭ
, то, на мой взгляд, она была совершенно неудовлетворительна", - сказал Ульянов
в эфире "Первого канала
".
По словам постпреда, заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что якобы главная функция агентства в Иране на данном этапе заключается в том, чтобы отслеживать уровень радиации, далека от действительности.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.