Постпред Ирана рассказал о работе над созывом экстренной сессии СПЧ ООН - РИА Новости, 03.03.2026
17:13 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078252766.html
Постпред Ирана рассказал о работе над созывом экстренной сессии СПЧ ООН
2026-03-03T17:13:00+03:00
2026-03-03T17:13:00+03:00
в мире
женева (город)
сша
иран
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078229177.html
женева (город)
сша
иран
в мире, женева (город), сша, иран, оон
В мире, Женева (город), США, Иран, ООН
Постпред Ирана рассказал о работе над созывом экстренной сессии СПЧ ООН

Бахрейни: Иран работает над созывом экстренной сессии СПЧ ООН

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 мар - РИА Новости. Иран работает над созывом экстренной сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН на фоне агрессии против страны, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы работаем над созывом экстренной сессии СПЧ, но его повестка довольно загружена... Мы используем все возможности для привлечения внимания международного сообщества к преступлениям США и Израиля", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ запаниковали из-за случившегося в США после атаки на Иран
