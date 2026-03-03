Племянница Трампа осудила удар по иранской школе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп осудила удар по иранской школе, в результате которого погибли более 170 учениц.
Двадцать восьмого февраля - в первый день конфликта - под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе". По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
"Отвергаю любого, кто оправдывает это", - написала племянница Трампа в соцсети Х.
Мэри Трамп выступает критиком своего дяди, она пыталась судиться с ним из-за наследства, однако безуспешно. В 2020 году вышла написанная ею книга, посвященная нынешнему президенту США, под названием "Слишком много и всегда недостаточно. Как моя семья создала самого опасного человека в мире".
На странице в соцсети Х 25 февраля была опубликована ее фотография с неприличным жестом на фоне баннера с портретом Трампа на здании министерства финансов США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.