Племянница Трампа осудила удар по иранской школе

Мэри Трамп выступает критиком своего дяди, она пыталась судиться с ним из-за наследства, однако безуспешно. В 2020 году вышла написанная ею книга, посвященная нынешнему президенту США, под названием "Слишком много и всегда недостаточно. Как моя семья создала самого опасного человека в мире".