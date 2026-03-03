Рейтинг@Mail.ru
16:28 03.03.2026
Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна, заявил Лихачев
Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна, заявил Лихачев
военная операция сша и израиля против ирана
Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна, заявил Лихачев

Лихачев: связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна

АЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
РИА Новости ЛИХАЧЕВ: СВЯЗЬ С РУКОВОДСТВОМ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ИРАНА ПОТЕРЯНА, ПОКА НЕТ ПОНИМАНИЯ, ЧТО С ИРАНСКИМИ ЯДЕРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
