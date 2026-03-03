https://ria.ru/20260303/iran-2078234251.html
Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна, заявил Лихачев
Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.03.2026
Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна, заявил Лихачев
РИА Новости ЛИХАЧЕВ: СВЯЗЬ С РУКОВОДСТВОМ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ИРАНА ПОТЕРЯНА, ПОКА НЕТ ПОНИМАНИЯ, ЧТО С ИРАНСКИМИ ЯДЕРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:28:00+03:00
2026-03-03T16:28:00+03:00
2026-03-03T16:33:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана
Военная операция США и Израиля против Ирана
Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна, заявил Лихачев
Лихачев: связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна