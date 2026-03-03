https://ria.ru/20260303/iran-2078226066.html
КСИР заявил об ударах по антииранским группировкам в Курдистане
Иран нанес удары при помощи беспилотников по позициям антииранских группировок в Иракском Курдистане, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
