В Кремле рассказали о диалоге с руководством Ирана
В Кремле рассказали о диалоге с руководством Ирана
Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2026
В Кремле рассказали о диалоге с руководством Ирана
Песков: Россия поддерживает диалог с руководством Ирана