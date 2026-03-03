Рейтинг@Mail.ru
13:16 03.03.2026 (обновлено: 15:22 03.03.2026)
В Кремле рассказали о диалоге с руководством Ирана
Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2026
Песков: Россия поддерживает диалог с руководством Ирана

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
"В этой связи практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст их глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством", - сказал Песков журналистам.
У Путина в понедельник состоялись телефонные разговоры с лидерами ряда стран Персидского залива. Он поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
