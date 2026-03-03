США могут назвать выход из войны в Иране победой, заявил Пушков

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США могут теоретически выдать выход из войны в Иране за победу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Если США готовятся выйти из войны, теоретически они могут попытаться выдать это за победу: верховный лидер убит, многие военные объекты Ирана поражены, ракетный потенциал Ирана сокращен. В такую "победу" мало кто поверит, но для (президент США Дональда) Трампа она может стать минимальным алиби. Вопрос в том, примут ли такой сценарий Иран, с одной стороны, и Израиль, с другой", - написал член комитета СФ в своём Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что к возможному прекращению или снижению интенсивности операции общественное мнение готовит и госсекретарь США Марко Рубио.
"Сначала Трамп давал понять, что начал войну, чтобы окончательно лишить Иран ядерной программы и добиться "смены режима". Ни о первом, ни о втором Рубио не говорит вообще. "Смена режима" не просматривается, и теперь Рубио фокусируется на других темах: а) пытается оправдать удары США тем, что якобы была прямая угроза войны со стороны Ирана; б) ставит во главу угла сокращение потенциала иранских баллистических ракет", - подчеркнул политик.
Член комитета также отметил, что в глазах Ирана институт переговоров с США сильно дискредитирован после всех событий.
"Иранцы теперь считают, что были обмануты и успокоены переговорами и пропустили из-за этого первый удар. Возникает также вопрос: зачем США прекращение огня? Чтобы подвести уже недостающие ракеты и пополнить арсеналы? Степень доверия к США в Тегеране равна нулю", - констатировал он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.