США могут назвать выход из войны в Иране победой, заявил Пушков

"Сначала Трамп давал понять, что начал войну, чтобы окончательно лишить Иран ядерной программы и добиться "смены режима". Ни о первом, ни о втором Рубио не говорит вообще. "Смена режима" не просматривается, и теперь Рубио фокусируется на других темах: а) пытается оправдать удары США тем, что якобы была прямая угроза войны со стороны Ирана; б) ставит во главу угла сокращение потенциала иранских баллистических ракет", - подчеркнул политик.