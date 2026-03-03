Рейтинг@Mail.ru
США могут назвать выход из войны в Иране победой, заявил Пушков
14:06 03.03.2026
США могут назвать выход из войны в Иране победой, заявил Пушков
в мире, сша, иран, израиль, алексей пушков, марко рубио, совет федерации рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Алексей Пушков, Марко Рубио, Совет Федерации РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
США могут назвать выход из войны в Иране победой, заявил Пушков

Пушков: США могут выдать выход из войны в Иране за победу

Алексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США могут теоретически выдать выход из войны в Иране за победу, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Если США готовятся выйти из войны, теоретически они могут попытаться выдать это за победу: верховный лидер убит, многие военные объекты Ирана поражены, ракетный потенциал Ирана сокращен. В такую "победу" мало кто поверит, но для (президент США Дональда) Трампа она может стать минимальным алиби. Вопрос в том, примут ли такой сценарий Иран, с одной стороны, и Израиль, с другой", - написал член комитета СФ в своём Telegram-канале.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с Эриваном Юсофом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лавров рассказал о предлогах США для начала операции в Иране
Вчера, 12:59
Сенатор также отметил, что к возможному прекращению или снижению интенсивности операции общественное мнение готовит и госсекретарь США Марко Рубио.
"Сначала Трамп давал понять, что начал войну, чтобы окончательно лишить Иран ядерной программы и добиться "смены режима". Ни о первом, ни о втором Рубио не говорит вообще. "Смена режима" не просматривается, и теперь Рубио фокусируется на других темах: а) пытается оправдать удары США тем, что якобы была прямая угроза войны со стороны Ирана; б) ставит во главу угла сокращение потенциала иранских баллистических ракет", - подчеркнул политик.
Член комитета также отметил, что в глазах Ирана институт переговоров с США сильно дискредитирован после всех событий.
"Иранцы теперь считают, что были обмануты и успокоены переговорами и пропустили из-за этого первый удар. Возникает также вопрос: зачем США прекращение огня? Чтобы подвести уже недостающие ракеты и пополнить арсеналы? Степень доверия к США в Тегеране равна нулю", - констатировал он.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Глава Минобороны Израиля назвал цель операции в Иране
Вчера, 14:06
 
В миреСШАИранИзраильАлексей ПушковМарко РубиоСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
