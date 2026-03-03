Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия зафиксировала новый ракетный запуск со стороны Ирана
13:25 03.03.2026 (обновлено: 13:29 03.03.2026)
Израильская армия зафиксировала новый ракетный запуск со стороны Ирана
2026
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана

Израильская армия зафиксировала новый ракетный запуск со стороны Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПерехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана по государству Израиль, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран
В миреИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
