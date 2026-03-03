https://ria.ru/20260303/iran-2078171642.html
Иран заявил о новой волне ударов по американским целям на Ближнем Востоке
Иран заявил о новой волне ударов по американским целям на Ближнем Востоке
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Иран провел новую волну ударов по целям США на Ближнем Востоке, следует из заявления пресс-службы КСИР. РИА Новости, 03.03.2026
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
Иран заявил о новой волне ударов по американским целям на Ближнем Востоке
КСИР заявил о новой волне ударов Ирана по американским целям на Ближнем Востоке