Не менее трех человек погибли при атаке США и Израиля на Исфахан
Не менее трех человек погибли при атаке США и Израиля на Исфахан
Не менее трех человек погибли при атаке США и Израиля на Исфахан
Не менее трех человек погибли в результате атаки США и Израиля 3 марта на Исфахан в центральной части Ирана, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:50:00+03:00
2026-03-03T11:50:00+03:00
2026-03-03T11:55:00+03:00
в мире
сша
исфахан
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
исфахан
иран
Не менее трех человек погибли при атаке США и Израиля на Исфахан
Fars: не менее трех человек погибли при атаке США и Израиля на Исфахан