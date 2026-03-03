https://ria.ru/20260303/iran-2078126289.html
В Иране интернет не работает уже более 72 часов
Интернет в Иране практически полностью отключен более 72 часов, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 03.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
