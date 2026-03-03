Рейтинг@Mail.ru
11:08 03.03.2026 (обновлено: 11:19 03.03.2026)
В Иране интернет не работает уже более 72 часов
В Иране интернет не работает уже более 72 часов
Интернет в Иране практически полностью отключен более 72 часов, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 03.03.2026
© AP PhotoДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
© AP Photo
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Интернет в Иране практически полностью отключен более 72 часов, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Начался четвертый день отключения интернета в Иране, государственные меры по ограничению действуют уже более 72 часов", - говорится в публикации службы в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен
Заголовок открываемого материала