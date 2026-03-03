Рейтинг@Mail.ru
Иран назвал уничтожение гражданской инфраструктуры военным преступлением
10:59 03.03.2026 (обновлено: 11:10 03.03.2026)
Иран назвал уничтожение гражданской инфраструктуры военным преступлением
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что уничтожение иранской гражданской инфраструктуры, школ и медицинских учреждений, США и Израилем...
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран назвал уничтожение гражданской инфраструктуры военным преступлением

Иран назвал уничтожение гражданской инфраструктуры преступлением США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourПоследствия удара по Тегерану
Последствия удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Последствия удара по Тегерану. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что уничтожение иранской гражданской инфраструктуры, школ и медицинских учреждений, США и Израилем представляет собой вопиющее военное преступление.
"Целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры, медицинских учреждений, школ и медиа-учреждений США и Израилем с целью парализовать жизнь мирного населения представляет собой вопиющее военное преступление и преступление против человечности", - написал Багаи в социальной сети X.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"У нас этого нет". В США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
Вчера, 02:43
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
