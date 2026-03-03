https://ria.ru/20260303/iran-2078123340.html
Иран назвал уничтожение гражданской инфраструктуры военным преступлением
Иран назвал уничтожение гражданской инфраструктуры военным преступлением - РИА Новости, 03.03.2026
Иран назвал уничтожение гражданской инфраструктуры военным преступлением
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что уничтожение иранской гражданской инфраструктуры, школ и медицинских учреждений, США и Израилем... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:59:00+03:00
2026-03-03T10:59:00+03:00
2026-03-03T11:10:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092476_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768bd30ff8cb368d8195822a6c6ac330.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078061675.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078092476_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_110b47330fdd263edc2e717b8d48fc8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран назвал уничтожение гражданской инфраструктуры военным преступлением
Иран назвал уничтожение гражданской инфраструктуры преступлением США и Израиля