Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении
Месторождение Южная Румейля приостановит добычу нефти на 100% в связи с обострением ситуации в регионе, говорится в заявлении ведомства во вторник. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:46:00+03:00
2026-03-03T16:46:00+03:00
2026-03-03T16:50:00+03:00
ирак
в мире
ормузский пролив
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
ормузский пролив
персидский залив
