Рейтинг@Mail.ru
Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 03.03.2026 (обновлено: 16:50 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/irak-2078243928.html
Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении
Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении - РИА Новости, 03.03.2026
Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении
Месторождение Южная Румейля приостановит добычу нефти на 100% в связи с обострением ситуации в регионе, говорится в заявлении ведомства во вторник. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:46:00+03:00
2026-03-03T16:50:00+03:00
ирак
в мире
ормузский пролив
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054265268_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_efcc80d29df5e057da237a4333e95371.jpg
https://ria.ru/20260303/neft-2078127501.html
ирак
ормузский пролив
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054265268_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_1b57ef0bd364af665a0ba491602b5d61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирак, в мире, ормузский пролив, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
Ирак, В мире, Ормузский пролив, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении

Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении страны

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Месторождение Южная Румейля приостановит добычу нефти на 100% в связи с обострением ситуации в регионе, говорится в заявлении ведомства во вторник.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В связи с международными политическими событиями и крайне опасным закрытием Ормузского пролива… Просим сократить добычу (подачу на откачку) на месторождении Южная Румейла на 100% начиная с 15.00 (совпадает с мск) третьего марта",- написано в заявлении.
В ведомстве отметили, что в связи с международными политическими событиями и крайне опасным закрытием Ормузского пролива нарушилась система международного судоходства в акваторию Персидского залива, возникла нехватка танкеров в южных портах Ирака. Что привело к снижению экспортных операций на некоторых терминалах и к критическому уровню заполнения резервуаров.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть
Вчера, 11:11
 
ИракВ миреОрмузский проливПерсидский заливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала