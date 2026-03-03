Рейтинг@Mail.ru
В Индии обсуждают рост закупок российской нефти на фоне рисков, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/indiya-2078217737.html
В Индии обсуждают рост закупок российской нефти на фоне рисков, пишут СМИ
В Индии обсуждают рост закупок российской нефти на фоне рисков, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
В Индии обсуждают рост закупок российской нефти на фоне рисков, пишут СМИ
Правительство и промышленность Индии разрабатывают планы действий на фоне рисков закрытия Ормузского пролива, среди обсуждаемых вариантов - увеличение закупок... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:31:00+03:00
2026-03-03T15:31:00+03:00
в мире
индия
россия
ормузский пролив
дональд трамп
мария захарова
kpler
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260303/evrosoyuz-2078208757.html
https://ria.ru/20260301/indija-2077734118.html
индия
россия
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, ормузский пролив, дональд трамп, мария захарова, kpler
В мире, Индия, Россия, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Мария Захарова, Kpler
В Индии обсуждают рост закупок российской нефти на фоне рисков, пишут СМИ

ET: в Индии обсуждают рост закупок российской нефти на фоне энергорисков

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Правительство и промышленность Индии разрабатывают планы действий на фоне рисков закрытия Ормузского пролива, среди обсуждаемых вариантов - увеличение закупок российской нефти, сообщает индийское издание Economic Times.
"Правительство и промышленность (Индии – ред.) разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку риски для потоков нефти через Ормузский пролив усиливаются. Среди обсуждаемых вариантов - увеличение закупок российской нефти", - пишет газета.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В ЕС заявили, что могут возобновить обсуждения об импорте российского газа
Вчера, 14:56
При этом издание отмечает, что в феврале Россия сохранила за собой позицию крупнейшего поставщика сырой нефти в Индию.
Данные аналитической компании Kpler показывают, что импорт российской нефти в феврале составил более 1 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателей января и декабря - 1,1 миллиона и 1,2 миллиона баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия увеличила поставки почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, по объемам поставок приблизившись к России, и также превысив 1 миллион баррелей в сутки, что является самым высоким уровнем почти за шесть лет.
Газета отметила, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация может смягчить позицию Вашингтона, потенциально предоставив индийским нефтеперерабатывающим заводам больше возможностей для увеличения закупок у России.
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.
Как в свою очередь заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти. Он отметил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Индия может начать закупать больше российской нефти, считает эксперт
1 марта, 21:21
 
В миреИндияРоссияОрмузский проливДональд ТрампМария ЗахароваKpler
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала