В Индии обсуждают рост закупок российской нефти на фоне рисков, пишут СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мар – РИА Новости. Правительство и промышленность Индии разрабатывают планы действий на фоне рисков закрытия Ормузского пролива, среди обсуждаемых вариантов - увеличение закупок российской нефти, сообщает индийское издание Economic Times.
"Правительство и промышленность (Индии – ред.) разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку риски для потоков нефти через Ормузский пролив усиливаются. Среди обсуждаемых вариантов - увеличение закупок российской нефти", - пишет газета.
При этом издание отмечает, что в феврале Россия сохранила за собой позицию крупнейшего поставщика сырой нефти в Индию.
Данные аналитической компании Kpler показывают, что импорт российской нефти в феврале составил более 1 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателей января и декабря - 1,1 миллиона и 1,2 миллиона баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия увеличила поставки почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, по объемам поставок приблизившись к России, и также превысив 1 миллион баррелей в сутки, что является самым высоким уровнем почти за шесть лет.
Газета отметила, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация может смягчить позицию Вашингтона, потенциально предоставив индийским нефтеперерабатывающим заводам больше возможностей для увеличения закупок у России.
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.
Как в свою очередь заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти. Он отметил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности.