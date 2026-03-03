В Индии обсуждают рост закупок российской нефти на фоне рисков, пишут СМИ

Как в свою очередь заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти. Он отметил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности.