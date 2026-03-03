"Хезболла" рассказала, как ответит на удары Израиля по Ливану

БЕЙРУТ, 3 мар — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило, что будет отвечать на удары Израиля по Ливану в рамках открытой войны.

"Враг хотел открытой войны, которая не была остановлена с момента соглашения о прекращении огня (ноябрь 2024 года — ред.) — пусть будет открытая война", — сказано в заявлении.

Руководство сопротивления отметило, что "терпение закончилось" и движение будет вести активные боевые действия, призвав при этом правительство Ливана не препятствовать сопротивлению Израилю

Ранее президент Ливана Джозеф Аун подтвердил, что решение правительства о запрете военной деятельности " Хезболлы " является окончательным, в связи с чем кабинет министров дал указания препятствовать любым военным действиям движения всеми доступными средствами.

Израильская армия после достижения соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года продолжила регулярно наносить удары по территории Ливана и ликвидировать сторонников "Хезболлы" с применением беспилотников.