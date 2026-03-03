Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" рассказала, как ответит на удары Израиля по Ливану - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/hezbolly-2078214931.html
"Хезболла" рассказала, как ответит на удары Израиля по Ливану
"Хезболла" рассказала, как ответит на удары Израиля по Ливану - РИА Новости, 03.03.2026
"Хезболла" рассказала, как ответит на удары Израиля по Ливану
Ливанское движение "Хезболла" заявило, что будет отвечать на удары Израиля по Ливану в рамках открытой войны. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T15:19:00+03:00
2026-03-03T15:19:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
джозеф аун
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078206563_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbe4171cf2ac2aba6c0de534c9c2d55c.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
https://ria.ru/20260119/izrail-2068852322.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078206563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7f9d79c7179a8799183c3c91d4d66b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, бейрут, джозеф аун, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Джозеф Аун, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" рассказала, как ответит на удары Израиля по Ливану

"Хезболла" намерена отвечать на удары Израиля по Ливану в рамках открытой войны

© REUTERS / Mohamed AzakirИзраильский удар по южным пригородам Бейрута
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Израильский удар по южным пригородам Бейрута
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 3 мар — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило, что будет отвечать на удары Израиля по Ливану в рамках открытой войны.
"Враг хотел открытой войны, которая не была остановлена с момента соглашения о прекращении огня (ноябрь 2024 года — ред.) — пусть будет открытая война", — сказано в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
Руководство сопротивления отметило, что "терпение закончилось" и движение будет вести активные боевые действия, призвав при этом правительство Ливана не препятствовать сопротивлению Израилю.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун подтвердил, что решение правительства о запрете военной деятельности "Хезболлы" является окончательным, в связи с чем кабинет министров дал указания препятствовать любым военным действиям движения всеми доступными средствами.
Израильская армия после достижения соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года продолжила регулярно наносить удары по территории Ливана и ликвидировать сторонников "Хезболлы" с применением беспилотников.
В ночь на понедельник после запуска с территории Ливана шести ракет армия Израиля начала массированные удары по пригороду Бейрута и увеличила интенсивность бомбардировок на юге и востоке страны. В результате ударов за сутки в Ливане погиб 51 человек, около 150 получили ранения, более 28 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Израиль не выполнил ни одного требования Ливана, заявил депутат "Хезболлы"
19 января, 17:35
 
В миреЛиванИзраильБейрутДжозеф АунХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала