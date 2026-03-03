"Хезболла" рассказала, как ответит на удары Израиля по Ливану

БЕЙРУТ, 3 мар — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило, что будет отвечать на удары Израиля по Ливану в рамках открытой войны.
"Враг хотел открытой войны, которая не была остановлена с момента соглашения о прекращении огня (ноябрь 2024 года — ред.) — пусть будет открытая война", — сказано в заявлении.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун подтвердил, что решение правительства о запрете военной деятельности "Хезболлы" является окончательным, в связи с чем кабинет министров дал указания препятствовать любым военным действиям движения всеми доступными средствами.
Израильская армия после достижения соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года продолжила регулярно наносить удары по территории Ливана и ликвидировать сторонников "Хезболлы" с применением беспилотников.
В ночь на понедельник после запуска с территории Ливана шести ракет армия Израиля начала массированные удары по пригороду Бейрута и увеличила интенсивность бомбардировок на юге и востоке страны. В результате ударов за сутки в Ливане погиб 51 человек, около 150 получили ранения, более 28 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.