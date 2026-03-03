https://ria.ru/20260303/gimnastika-2078309511.html
Кононова и Ковшова завоевали золотые медали по художественной гимнастике
Кононова и Ковшова завоевали золотые медали по художественной гимнастике - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Кононова и Ковшова завоевали золотые медали по художественной гимнастике
Ева Кононова и Арина Ковшова стали победительницами соревнований с обручем и мячом соответственно на чемпионате России по художественной гимнастике, который... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Кононова и Ковшова завоевали золотые медали по художественной гимнастике
Кононова и Ковшова завоевали золотые медали на ЧР по художественной гимнастике
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ева Кононова и Арина Ковшова стали победительницами соревнований с обручем и мячом соответственно на чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Москве.
Кононова получила за свое выступление 30 баллов. Серебряным призером стала Анастасия Власенко (29 баллов), бронзу завоевала Ульяна Янус (28,9).
Ковшова выиграла соревнования с мячом с результатом 28,8 балла. Второе место заняла Милена Щенятская (26,95), третьей стала Карина Киреева (26,3).
Соревнования завершатся 6 марта.