Россияне в Германии сталкиваются с блокировкой счетов - РИА Новости, 03.03.2026
06:54 03.03.2026
Россияне в Германии сталкиваются с блокировкой счетов
в мире
германия
россия
евросоюз
германия
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В мире, Германия, Россия, Евросоюз
Россияне в Германии сталкиваются с блокировкой счетов

Россияне в Германии сталкиваются с блокировкой счетов и изъятием вещей

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россияне в Германии сталкиваются с ограничениями на банковские депозиты и блокировкой счетов, а также с изъятием вещей и денег на таможне, менеджеры банков намекают на проблемы, связанные с российским паспортом, однако публично это не признается, сообщили в посольстве РФ в ФРГ.
В дипмиссии напомнили, что с 2022 года для граждан России были введены ограничения на депозиты: на счету одновременно не может находиться более 100 тысяч евро. Исключение составляю лишь те, у кого есть действующий ВНЖ в Евросоюзе. Как отметили в посольстве, многие соотечественники столкнулись с блокировками уже в середине 2022 года.
"Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ", - сообщили в посольстве "Известиям".
В посольстве в ФРГ уточнили, что на бытовом уровне россияне сталкиваются с многочисленными неудобствами: например, менеджеры намекают, что проблемой является именно российский паспорт владельца счета, однако "публично по понятным причинам этого никто не признает".
"Случаи обращения российских граждан в связи с изъятием у них таможенными органами ФРГ личных вещей и денежных средств по-прежнему имеют место, хотя и не носят массовый характер. Это связано со значительным сокращением турпотока по причине введенных со стороны ЕС визовых ограничений, а также отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Германией. В период с 2022 по 2024 год подобных обращений было существенно больше", - добавили в диппредставительстве.
В миреГерманияРоссияЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
