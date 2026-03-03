Россияне в Германии сталкиваются с блокировкой счетов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россияне в Германии сталкиваются с ограничениями на банковские депозиты и блокировкой счетов, а также с изъятием вещей и денег на таможне, менеджеры банков намекают на проблемы, связанные с российским паспортом, однако публично это не признается, сообщили в посольстве РФ в ФРГ.