Генконсульство отслеживает ситуацию с вылетом российских туристов из Дубая
17:42 03.03.2026
Генконсульство отслеживает ситуацию с вылетом российских туристов из Дубая
дубай, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
Дубай, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
Дубай, 3 мар - РИА Новости. Генконсульство отслеживает ситуацию с вылетом российских туристов из Дубая, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее из Дубая начали осуществляться вывозные рейсы.
"Аэропорты Дубая постепенно пытаются вернуться к привычному операционному режиму. В настоящее время воздушное пространство остается закрытым, выполняются лишь отдельные рейсы. К примеру, сегодня утром рейсом "Аэрофлота" вылетело более 150 пассажиров, еще порядка 400 человек отправятся вечерним рейсом", - рассказали российские дипломаты.
По словам собеседника агентства, генконсульство продолжает отслеживать изменения в расписании и порядке выполнения полетов.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туристка из России рассказала, сколько стоил билет из Омана до Москвы
ДубайАэрофлотВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраиль
 
 
