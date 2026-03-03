Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/genkonsulstvo-2078151308.html
Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу
Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу - РИА Новости, 03.03.2026
Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу
Генеральное консульство Израиля в Петербурге приостановило оказание консульских услуг, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:24:00+03:00
2026-03-03T12:24:00+03:00
в мире
израиль
санкт-петербург
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
https://ria.ru/20260303/izrail-2078114626.html
израиль
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, санкт-петербург, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Санкт-Петербург, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу

Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило оказание услуг

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг на здании генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге
Флаг на здании генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Генеральное консульство Израиля в Петербурге приостановило оказание консульских услуг, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Следите за обновлениями в наших социальных сетях", - говорится в сообщении.
Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге открылось в июне 2011 года. Открытие представительства Израиля в Петербурге в 2011 году совпало с 20-летием восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией. Генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге стало первой дипломатической миссией Израиля, открытой за пределами российской столицы (в Москве работает посольство Израиля), а также первым генеральным консульством страны во всей Центральной и Восточной Европе.
Сфера ответственности генконсульства Израиля в Петербурге - весь Северо-Западный федеральный округ РФ. В консульский округ входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Карелия и Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Ненецкий автономный округ.
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Жительница Израиля рассказала о масштабе отъезда россиян
Вчера, 10:29
 
В миреИзраильСанкт-ПетербургРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала