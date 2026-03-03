Генконсульство Израиля в Петербурге приостановило работу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Генеральное консульство Израиля в Петербурге приостановило оказание консульских услуг, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.
"Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Следите за обновлениями в наших социальных сетях", - говорится в сообщении.
Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге открылось в июне 2011 года. Открытие представительства Израиля в Петербурге в 2011 году совпало с 20-летием восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией. Генеральное консульство Государства Израиль в Санкт-Петербурге стало первой дипломатической миссией Израиля, открытой за пределами российской столицы (в Москве работает посольство Израиля), а также первым генеральным консульством страны во всей Центральной и Восточной Европе.
Сфера ответственности генконсульства Израиля в Петербурге - весь Северо-Западный федеральный округ РФ. В консульский округ входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Карелия и Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Ненецкий автономный округ.