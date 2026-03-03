Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) ведется разработка системы мониторинга лифтов, которая позволяет проводить непрерывный анализ работы оборудования, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

По его словам, данная технология позволит вести комплексный удаленный мониторинг.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает промышленные предприятия столицы в создании собственных инновационных решений. Внедрение системы предиктивного анализа лифтового оборудования позволит дистанционно отслеживать показатели работы лифтов и обеспечивать их бесперебойное функционирование", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он отметил, что для этого лифтовые шахты и кабины будут оснащены комплексом датчиков и контроллеров. Они обеспечат передачу информации в единый специализированный центр.

Внедрение такой системы позволит заранее узнавать о необходимости замены деталей, а также планировать производство и поставку необходимых комплектующих.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский добавил, что Карачаровский механический завод продолжает разрабатывать собственные высокотехнологичные решения. Например, уже внедрили в производство интеллектуальную систему управления лифтами "Альпака", энергоэффективную бесшумную безредукторную лебедку, а также ограничитель скорости центробежного типа.

Систему предиктивного мониторинга планируется внедрить для всех лифтов, которые изготавливаются, устанавливаются и обслуживаются специалистами КМЗ.

Статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" позволяет заводу пользоваться масштабными налоговыми преференциями. Например, сниженной налоговой ставкой на прибыль — 2% вместо 25%. Сэкономленные средства предприятие направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.