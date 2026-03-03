Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/garbuzov-2078141633.html
Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов
Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов - РИА Новости, 03.03.2026
Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов
На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) ведется разработка системы мониторинга лифтов, которая позволяет проводить непрерывный анализ работы оборудования,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:03:00+03:00
2026-03-03T14:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078139503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7ce49649e8127751f5ca1b8483aff21a.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078139503_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f66d77c2836e08a0b3d7fb791a787347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов

Анатолий Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППГарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов
Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Гарбузов: КМЗ разрабатывает систему предиктивного мониторинга лифтов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) ведется разработка системы мониторинга лифтов, которая позволяет проводить непрерывный анализ работы оборудования, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, данная технология позволит вести комплексный удаленный мониторинг.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает промышленные предприятия столицы в создании собственных инновационных решений. Внедрение системы предиктивного анализа лифтового оборудования позволит дистанционно отслеживать показатели работы лифтов и обеспечивать их бесперебойное функционирование", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что для этого лифтовые шахты и кабины будут оснащены комплексом датчиков и контроллеров. Они обеспечат передачу информации в единый специализированный центр.
Внедрение такой системы позволит заранее узнавать о необходимости замены деталей, а также планировать производство и поставку необходимых комплектующих.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский добавил, что Карачаровский механический завод продолжает разрабатывать собственные высокотехнологичные решения. Например, уже внедрили в производство интеллектуальную систему управления лифтами "Альпака", энергоэффективную бесшумную безредукторную лебедку, а также ограничитель скорости центробежного типа.
Систему предиктивного мониторинга планируется внедрить для всех лифтов, которые изготавливаются, устанавливаются и обслуживаются специалистами КМЗ.
Статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" позволяет заводу пользоваться масштабными налоговыми преференциями. Например, сниженной налоговой ставкой на прибыль — 2% вместо 25%. Сэкономленные средства предприятие направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.
Ранее Гарбузов указывал, что число лифтов и другой техники, обслуживаемых специалистами сервисной службы Карачаровского механического завода, превысило 3,2 тысячи единиц за год.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала