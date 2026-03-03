Гарбузов: в Москве завершается возведение бизнес-центра по программе МПТ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В деловом комплексе, который строится на улице Обручева в Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), завершился монтаж фасадов и выполнена отделка подземной части здания, рассказал министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Программа МПТ позволяет формировать в столице современные деловые пространства и создавать новые возможности трудоустройства рядом с жилыми кварталами. Так, в Юго-Западном административном округе подходит к концу строительство бизнес-центра общей площадью порядка 27 тысяч квадратных метров", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что после ввода объекта в эксплуатацию здесь разместятся свыше 80 современных офисов и около 1,2 тысячи квадратных метров коммерческих пространств, а реализация проекта позволит создать более 1,7 тысячи новых рабочих мест для жителей города.

Таким образом, на нижних этажах сформируют развитую инфраструктуру. Это кафе и ресторан, фитнес-пространство, торговые зоны, а также просторное лобби с отдельной гостиной. Для автомобилистов предусмотрен многоуровневый подземный паркинг на 162 машино-места.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство делового объекта на всех этапах.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь здания превышает 27 тысяч квадратных метров. За время его возведения было проведено 10 контрольно-надзорных мероприятий. После получения извещения об окончании работ инспекторы комитета назначат проведение итоговой выездной проверки, по ее результатам будет приниматься решение о соответствии бизнес-центра проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению.

Он подчеркнул, что все офисные помещения продаются по договорам участия в долевом строительстве с применением счетов эскроу.

Реализация офисного комплекса класса А началась в 2023 году. Компания "Хаттон Девелопмент" возводит объект в Обручевском районе, который является кварталом с высокой транспортной доступностью, рядом с крупными магистралями и станцией метро "Калужская" и "Воронцовская".

Партнер девелоперской компании "Хаттон Девелопмент" добавил, что компания приступила к строительству "ГЕОЛОГ2" в октябре 2023 года. В первом квартале этого года степень реализации объекта превысила 77%. Ввод в эксплуатацию бизнес-центра запланирован до конца второго квартала этого года.