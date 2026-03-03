https://ria.ru/20260303/fudzheyra-2078143507.html
В ОАЭ сообщили о пожаре в Фуджейре из-за падения дрона
В ОАЭ сообщили о пожаре в Фуджейре из-за падения дрона - РИА Новости, 03.03.2026
В ОАЭ сообщили о пожаре в Фуджейре из-за падения дрона
Пожар произошел в эмирате Фуджейра в результате падения беспилотника, пострадавших нет, сообщила пресс-служба этого эмирата в соцсети X. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:00:00+03:00
2026-03-03T12:00:00+03:00
2026-03-03T16:45:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078242070_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_9d13c3970309c7aeb745a9783bd1668b.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078114808.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078242070_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_f13c4fc0c5c728a13dec3a5b51437313.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, оаэ
Военная операция США и Израиля против Ирана, ОАЭ
В ОАЭ сообщили о пожаре в Фуджейре из-за падения дрона
Fujairah Media Office: пожар произошел в Фуджейре из-за падения дрона
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Пожар произошел в эмирате Фуджейра в результате падения беспилотника, пострадавших нет, сообщила пресс-служба этого эмирата в соцсети X.
"Власти эмирата Фуджейра отреагировали на пожар, вспыхнувший сегодня утром в нефтепромышленной зоне Фуджара (FOIZ) в результате падения обломков после успешного перехвата беспилотника системами ПВО", - говорится в сообщении Fujairah Media Office.
О пострадавших не сообщается, "пожар взят под контроль, и нормальная работа в этом районе возобновлена ", подчеркивает пресс-служба.