В ОАЭ сообщили о пожаре в Фуджейре из-за падения дрона
12:00 03.03.2026 (обновлено: 16:45 03.03.2026)
В ОАЭ сообщили о пожаре в Фуджейре из-за падения дрона
Пожар произошел в эмирате Фуджейра в результате падения беспилотника, пострадавших нет, сообщила пресс-служба этого эмирата в соцсети X. РИА Новости, 03.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
оаэ
Новости
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Пожар произошел в эмирате Фуджейра в результате падения беспилотника, пострадавших нет, сообщила пресс-служба этого эмирата в соцсети X.
"Власти эмирата Фуджейра отреагировали на пожар, вспыхнувший сегодня утром в нефтепромышленной зоне Фуджара (FOIZ) в результате падения обломков после успешного перехвата беспилотника системами ПВО", - говорится в сообщении Fujairah Media Office.
О пострадавших не сообщается, "пожар взят под контроль, и нормальная работа в этом районе возобновлена ", подчеркивает пресс-служба.
При ударе Ирана по военным США в ОАЭ погибли 40 человек, заявил КСИР
