В Польше усомнились в планах Макрона поделиться ядерным оружием

ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич не верит, что Франция поделится с республикой ядерным оружием.
По его словам, Франция определяет свой суверенитет и свою независимость в целом отчасти через призму обладания оружием. "Ее конфликты внутри НАТО с 1950-х годов, ее выход из военных структур и так далее отчасти связаны с желанием Франции иметь 100% контроль над своим ядерным арсеналом, которым она не хочет делиться. Она не хочет делиться им так, как это делают американцы в рамках соглашения о ядерном сотрудничестве. Извините, но строит ли Франция собственное соглашение о ядерном сотрудничестве? Нет, я не думаю, что она его строит", — продолжил Ценцкевич.
"Президент Франции принимает решение об использовании ядерных сил. По всем ключевым вопросам, касающимся угроз Польше в последние десятилетия, наше восприятие угроз фактически расходилось с французским", - добавил он, указав, что сейчас ситуация немного изменилась.
По словам главы Бюро нацбезопасности, ему неизвестны никакие подробности польско-французских переговоров по ядерному сдерживанию.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник рассказал, что к "продвинутой ядерной доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.