СМИ: Франция вряд ли будет помогать Израилю перехватывать ракеты Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
14:14 03.03.2026
СМИ: Франция вряд ли будет помогать Израилю перехватывать ракеты Ирана
Франция вряд ли будет помогать Израилю перехватывать иранские ракеты и БПЛА, сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на неназванного западного дипломата.
в мире
франция
израиль
иран
жан-ноэль барро
биньямин нетаньяху
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
франция
израиль
иран
в мире, франция, израиль, иран, жан-ноэль барро, биньямин нетаньяху, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Израиль, Иран, Жан-Ноэль Барро, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Франция вряд ли будет помогать Израилю перехватывать ракеты Ирана

Al-Monitor: Франция вряд ли будет помогать Израилю перехватывать иранские ракеты

Французский военнослужащий
Французский военнослужащий
Французский военнослужащий
Французский военнослужащий . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Франция вряд ли будет помогать Израилю перехватывать иранские ракеты и БПЛА, сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на неназванного западного дипломата.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция готова принять меры для защиты своих партнеров на фоне эскалации на Ближнем Востоке, если Париж получит от этих стран просьбы о помощи.
Франция и Британия дистанцируются от действий США, заявил Лавров
Вчера, 12:38
"(На фоне – ред.) дипломатического раскола между Израилем и Францией из-за Газы, очень плохих отношений между (президентом Франции Эммануэлем – ред.) Макроном и премьер-министром (Израиля – ред.) Биньямином Нетаньяху и нежелания Парижа быть причастным к военной операции (президента США Дональда – ред.) Трампа в Иране, маловероятно, что Франция будет помогать Израилю перехватывать иранские ракеты и дроны", - заявил порталу дипломат.
При этом официальные лица в Париже и Лондоне заявили порталу, что Франция и Великобритании готовы помочь обеспечить защиту стран Персидского залива на фоне ударов Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В Госдуме прокомментировали желание Франции наращивать ядерный арсенал
2 марта, 19:54
 
В миреФранцияИзраильИранЖан-Ноэль БарроБиньямин НетаньяхуАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
