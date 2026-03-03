СМИ: Франция вряд ли будет помогать Израилю перехватывать ракеты Ирана

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Франция вряд ли будет помогать Израилю перехватывать иранские ракеты и БПЛА, сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на неназванного западного дипломата.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция готова принять меры для защиты своих партнеров на фоне эскалации на Ближнем Востоке, если Париж получит от этих стран просьбы о помощи.
"(На фоне – ред.) дипломатического раскола между Израилем и Францией из-за Газы, очень плохих отношений между (президентом Франции Эммануэлем – ред.) Макроном и премьер-министром (Израиля – ред.) Биньямином Нетаньяху и нежелания Парижа быть причастным к военной операции (президента США Дональда – ред.) Трампа в Иране, маловероятно, что Франция будет помогать Израилю перехватывать иранские ракеты и дроны", - заявил порталу дипломат.
При этом официальные лица в Париже и Лондоне заявили порталу, что Франция и Великобритании готовы помочь обеспечить защиту стран Персидского залива на фоне ударов Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.