ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Flydubai возобновил рейсы по вывозу застрявших в ОАЭ пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

По его словам, приоритетное внимание уделяется "клиентам, пострадавшим от сбоев".

"Ситуация постоянно меняется, и мы продолжаем внимательно следить за ней в координации с соответствующими органами и заинтересованными сторонами", - сказал он.