17:18 03.03.2026
Финская полиция безопасности Supo сообщила, что набирает людей со знанием русского или китайского языков для разведывательной работы в стране или за рубежом. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, финляндия, россия, китай
В мире, Финляндия, Россия, Китай
Финская разведка сообщила о наборе людей со знанием русского языка

В Финляндии набирают разведчиков со знанием русского языка для работы за рубежом

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Финская полиция безопасности Supo сообщила, что набирает людей со знанием русского или китайского языков для разведывательной работы в стране или за рубежом.
"Финская служба безопасности и разведки (Supo) запустила масштабную кампанию по набору разведчиков на постоянные должности. В первую очередь, нас интересуют кандидаты, владеющие русским или китайским языком", - говорится в сообщении на сайте Supo.
На сайте уточняется, что работа будет заключаться в разведдеятельности как в Финляндии, так и за рубежом. Supo также рассмотрит кандидатов со знанием французского, испанского и менее распространенных языков.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
28 февраля, 21:44
 
В миреФинляндияРоссияКитай
 
 
Заголовок открываемого материала