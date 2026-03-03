https://ria.ru/20260303/finljandija-2078254571.html
Финская разведка сообщила о наборе людей со знанием русского языка
Финская разведка сообщила о наборе людей со знанием русского языка - РИА Новости, 03.03.2026
Финская разведка сообщила о наборе людей со знанием русского языка
Финская полиция безопасности Supo сообщила, что набирает людей со знанием русского или китайского языков для разведывательной работы в стране или за рубежом. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:18:00+03:00
2026-03-03T17:18:00+03:00
2026-03-03T17:18:00+03:00
в мире
финляндия
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
финляндия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, китай
В мире, Финляндия, Россия, Китай
Финская разведка сообщила о наборе людей со знанием русского языка
В Финляндии набирают разведчиков со знанием русского языка для работы за рубежом