В мировом фигурном катании не ждут возвращения россиян, заявил Жулин
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:21 03.03.2026
В мировом фигурном катании не ждут возвращения россиян, заявил Жулин
В мировом фигурном катании не ждут возвращения россиян, заявил Жулин
В мировом фигурном катании не ждут возвращения россиян, заявил Жулин
Двукратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что в мировом фигурном катании не ждут возвращения российских...
В мировом фигурном катании не ждут возвращения россиян, заявил Жулин

Жулин: в мире не ждут возвращения российских фигуристов из-за их высокого уровня

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что в мировом фигурном катании не ждут возвращения российских спортсменов из-за их высокого уровня.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в понедельник сказал, что со следующего сезона российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном, и выразил надежду на скорейший допуск взрослых спортсменов с национальной символикой. В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник, затем ставшие шестыми на Олимпиаде в Италии.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Кино для мазохистов: почему Петросян клянет себя за Олимпиаду
28 февраля, 08:00
"Я бы очень хотел, чтобы Евгений Плющенко оказался прав. Но думаю, что нашего возвращения вообще никто в мире не ждет. Тем более что выложенные видеозаписи программ Александры Трусовой и Камилы Валиевой с четверными тулупами и лутцами говорят о том, что наши фигуристы, как всегда, находятся на коне. Почему-то начиная с пандемии 2020 года для нас все обстоит очень плохо", - сказал Жулин, отвечая на вопрос о возможных сроках снятия санкций.
"Просвета не видно. Поэтому мне уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты. Я оптимист по жизни, но эти шесть лет привели меня к пессимистическому взгляду на ситуацию. Поэтому давайте подождем", - добавил собеседник агентства.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Русского фигуриста засудили по понятиям: кто не пустил Гуменника к медали
14 февраля, 02:00
 
