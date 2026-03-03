В мировом фигурном катании не ждут возвращения россиян, заявил Жулин

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что в мировом фигурном катании не ждут возвращения российских спортсменов из-за их высокого уровня.

"Просвета не видно. Поэтому мне уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты. Я оптимист по жизни, но эти шесть лет привели меня к пессимистическому взгляду на ситуацию. Поэтому давайте подождем", - добавил собеседник агентства.