XIX Зимний фестиваль искусств в Сочи: лучшие кадры с концертов

Художественный руководитель и главный дирижер всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи

В Сочи завершился XIX Зимний международный фестиваль искусств. На протяжении почти двух недель на нескольких площадках проходили концерты академической музыки, фестивальные спектакли, гастроли иностранных исполнителей и танцевальных трупп, а также творческие и образовательные проекты.

В первый день фестиваля 18 февраля состоялась премьера спектакля "О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)". Это первая совместная постановка фестиваля и московского театра "Мастерская Петра Фоменко". Режиссер Полина Агуреева, которая также сама играет в спектакле, обратилась к текстам Чехова. Музыку написал современный композитор Валерий Воронов, она звучала в исполнении камерного оркестра "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

19 февраля масштабный гала-концерт официально открыл фестиваль. На сцену Зимнего театра вышли лучшие солисты – скрипач Вадим Репин, пианист Денис Мацуев, бас Ильдар Абдразаков. В этот вечер состоялась премьера сочинения композитора Александра Чайковского, который в этот день отметил 80-летие. Еще один гала-концерт, уже 28 февраля, закрыл фестиваль. В этом концерте принял участие, в том числе, певец, приглашенный солист Большого театра, Венской оперы и "Ла Скала", лауреат премии Opera News Award Витторио Григоло.

Особое место в афише фестиваля по традиции занимают музыкально-литературные простановки. Чаще всего – это авторские проекты Юрия Башмета и известных артистов и режиссеров, в которых участвует и камерный оркестр "Солисты Москвы". В этом году Евгений Миронов и Юлия Хлынина представили зрителям роман "Бедные люди" Достоевского. Завершил фестиваль спектакль, который уже отметил 10-летие – "Не покидай свою планету" по Экзюпери с Константином Хабенским.

В этом году в программе фестиваля было два пластических спектакля иностранных трупп. Компания исполнительских искусств из Китая привезла наполненную восточным колоритом постановку "Цзаняннань, написанный чернилами". Танцевальная труппа Вуяни из ЮАР показала экспрессивную работу "Сион: реквием по Болеро Равеля".

Специальный вечер – "Хореография судьбы" – был посвящен памяти великого хореографа Юрия Григоровича, который ушел из жизни в 2025 году. Его инициатором выступил премьер Большого театра Денис Родькин, который собрал на одной сцене ведущих солистов Большого и Мариинского театров, а также Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Отрывки из известных балетов Григоровича сопровождались уникальными документальными кадрами. Актер Игорь Гордин читал отрывки из интервью и воспоминаний Юрия Николаевича.

Две оперные премьеры ждали публику в Сочи. Это "Иоланта" Петра Ильича Чайковского в авторской версии Юрия Башмета и барочная комическая опера "Деревенский философ" Галуппи в исполнении Оркестра и ансамбля из Италии La Magnifica Comunità под руководством дирижера Энрико Казацца.

Конечно, на фестивале звучал и джаз. Отдельный концерт дал Квинтет кубинских саксофонистов Cuban Sax Quintet и перкуссионист Мэнди Осуна. Большой джазовый оркестр Петра Востокова посвятил специальную программу детям.

© Фото предоставлено Русским концертным агентством Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи © Фото предоставлено Русским концертным агентством 1 из 3 © Фото : предоставлено русским концертным агентством © Фото : предоставлено русским концертным агентством 2 из 3 © Фото : предоставлено русским концертным агентством © Фото : предоставлено русским концертным агентством 3 из 3 Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи © Фото предоставлено Русским концертным агентством 1 из 3 © Фото : предоставлено русским концертным агентством 2 из 3 © Фото : предоставлено русским концертным агентством 3 из 3