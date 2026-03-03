Рейтинг@Mail.ru
XIX Зимний фестиваль искусств в Сочи: лучшие кадры с концертов
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
10:31 03.03.2026
XIX Зимний фестиваль искусств в Сочи: лучшие кадры с концертов
XIX Зимний фестиваль искусств в Сочи: лучшие кадры с концертов - РИА Новости, 03.03.2026
XIX Зимний фестиваль искусств в Сочи: лучшие кадры с концертов
В Сочи завершился XIX Зимний международный фестиваль искусств. На протяжении почти двух недель на нескольких площадках проходили концерты академической музыки,... РИА Новости, 03.03.2026
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
юрий башмет
сочи
китай
юар
петр фоменко
вадим репин
солисты москвы
сочи
китай
юар
XIX Зимний фестиваль искусств в Сочи: лучшие кадры с концертов

Художественный руководитель и главный дирижер всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
Художественный руководитель и главный дирижер всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
В Сочи завершился XIX Зимний международный фестиваль искусств. На протяжении почти двух недель на нескольких площадках проходили концерты академической музыки, фестивальные спектакли, гастроли иностранных исполнителей и танцевальных трупп, а также творческие и образовательные проекты.
Сцена из спектакля "О любви" (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики).

Сцена из спектакля "О любви" (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики).

Карэн Бадалов, Алексей Колубков и Галина Кашковская в сцене из спектакля "О любви" (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики).

Карэн Бадалов, Алексей Колубков и Галина Кашковская в сцене из спектакля О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики) режиссера Полины Агуреевой во время предпремьерного показа на основной сцене театра Мастерская П.Н. Фоменко в Москве

Карэн Бадалов, Алексей Колубков и Галина Кашковская в сцене из спектакля "О любви" (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики).

Михаил Крылов и Полина Агуреева в сцене из спектакля "О любви" (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики).

Михаил Крылов и Полина Агуреева в сцене из спектакля О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики) режиссера Полины Агуреевой в Сочи. Спектакль является совместным проектом Мастерской Петра Фоменко и VII зимнего международного фестиваля искусств в Москве Юрия Башмета

Михаил Крылов и Полина Агуреева в сцене из спектакля "О любви" (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики).

Сцена из спектакля "О любви" (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики).

Карэн Бадалов, Алексей Колубков и Галина Кашковская в сцене из спектакля "О любви" (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики).

Михаил Крылов и Полина Агуреева в сцене из спектакля "О любви" (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики).

В первый день фестиваля 18 февраля состоялась премьера спектакля "О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)". Это первая совместная постановка фестиваля и московского театра "Мастерская Петра Фоменко". Режиссер Полина Агуреева, которая также сама играет в спектакле, обратилась к текстам Чехова. Музыку написал современный композитор Валерий Воронов, она звучала в исполнении камерного оркестра "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Музыкант Вадим Репин (скрипка) и главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Музыкант Вадим Репин (скрипка) и главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Музыкант Вадим Репин (скрипка) и главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Витторио Григоло (тенор) художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет (справа) на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
Витторио Григоло (тенор) художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет (справа) на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
Витторио Григоло (тенор) художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет (справа) на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
Оперный певец Ильдар Абдразаков, главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и композитор Александр Чайковский (слева направо) на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Оперный певец Ильдар Абдразаков, главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и композитор Александр Чайковский на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Оперный певец Ильдар Абдразаков, главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и композитор Александр Чайковский (слева направо) на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Музыкант Вадим Репин (скрипка) и главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Витторио Григоло (тенор) художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет (справа) на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
Оперный певец Ильдар Абдразаков, главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра, артистический директор фестиваля Юрий Башмет и композитор Александр Чайковский (слева направо) на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
19 февраля масштабный гала-концерт официально открыл фестиваль. На сцену Зимнего театра вышли лучшие солисты – скрипач Вадим Репин, пианист Денис Мацуев, бас Ильдар Абдразаков. В этот вечер состоялась премьера сочинения композитора Александра Чайковского, который в этот день отметил 80-летие. Еще один гала-концерт, уже 28 февраля, закрыл фестиваль. В этом концерте принял участие, в том числе, певец, приглашенный солист Большого театра, Венской оперы и "Ла Скала", лауреат премии Opera News Award Витторио Григоло.
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина во время спектакля Бедные люди по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Камерный ансамбль "Солисты Москвы" и дирижер Юрий Башмет во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Камерный ансамбль Солисты Москвы и дирижер Юрий Башмет во время спектакля Бедные люди по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Камерный ансамбль "Солисты Москвы" и дирижер Юрий Башмет во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина во время спектакля Бедные люди по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Камерный ансамбль "Солисты Москвы" и дирижер Юрий Башмет во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина во время спектакля "Бедные люди" по произведению Федора Достоевского на XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
Особое место в афише фестиваля по традиции занимают музыкально-литературные простановки. Чаще всего – это авторские проекты Юрия Башмета и известных артистов и режиссеров, в которых участвует и камерный оркестр "Солисты Москвы". В этом году Евгений Миронов и Юлия Хлынина представили зрителям роман "Бедные люди" Достоевского. Завершил фестиваль спектакль, который уже отметил 10-летие – "Не покидай свою планету" по Экзюпери с Константином Хабенским.
Сцена из пластического спектакля "Цзяннань, написанный чернилами" в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Сцена из пластического спектакля Цзяннань, написанный чернилами в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Сцена из пластического спектакля "Цзяннань, написанный чернилами" в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Сцена из пластического спектакля "Цзяннань, написанный чернилами" в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Сцена из пластического спектакля Цзяннань, написанный чернилами в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Сцена из пластического спектакля "Цзяннань, написанный чернилами" в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Артисты Театра танца Вуяни (ЮАР) на вечере современного балета "Сион. Реквием по Болеро Равеля" хореографа Грегори Макома в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Артисты Театра танца Вуяни (ЮАР) на вечере современного балета Сион. Реквием по Болеро Равеля хореографа Грегори Макома в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Артисты Театра танца Вуяни (ЮАР) на вечере современного балета "Сион. Реквием по Болеро Равеля" хореографа Грегори Макома в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Артисты Театра танца Вуяни (ЮАР) на вечере современного балета "Сион. Реквием по Болеро Равеля" хореографа Грегори Макома в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Артисты Театра танца Вуяни (ЮАР) на вечере современного балета Сион. Реквием по Болеро Равеля хореографа Грегори Макома в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Артисты Театра танца Вуяни (ЮАР) на вечере современного балета "Сион. Реквием по Болеро Равеля" хореографа Грегори Макома в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Сцена из пластического спектакля "Цзяннань, написанный чернилами" в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Сцена из пластического спектакля "Цзяннань, написанный чернилами" в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Артисты Театра танца Вуяни (ЮАР) на вечере современного балета "Сион. Реквием по Болеро Равеля" хореографа Грегори Макома в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Артисты Театра танца Вуяни (ЮАР) на вечере современного балета "Сион. Реквием по Болеро Равеля" хореографа Грегори Макома в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
В этом году в программе фестиваля было два пластических спектакля иностранных трупп. Компания исполнительских искусств из Китая привезла наполненную восточным колоритом постановку "Цзаняннань, написанный чернилами". Танцевальная труппа Вуяни из ЮАР показала экспрессивную работу "Сион: реквием по Болеро Равеля".
Прима-балерина Большого театра Анна Никулина и премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Прима-балерина Большого театра Анна Никулина и премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета Хореография судьбы, посвященном Юрию Григоровичу
Прима-балерина Большого театра Анна Никулина и премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета Хореография судьбы, посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Артем Овчаренко на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Артем Овчаренко на вечере балета Хореография судьбы, посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Артем Овчаренко на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Прима-балерина Московского музыкального театра Оксана Кардаш и премьер Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Иван Михалев на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Прима-балерина Московского музыкального театра Оксана Кардаш и премьер Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Иван Михалев на вечере балета Хореография судьбы, посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Прима-балерина Московского музыкального театра Оксана Кардаш и премьер Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Иван Михалев на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Прима-балерина Большого театра Анна Никулина и премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Артем Овчаренко на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Прима-балерина Московского музыкального театра Оксана Кардаш и премьер Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Иван Михалев на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу, в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Специальный вечер – "Хореография судьбы" – был посвящен памяти великого хореографа Юрия Григоровича, который ушел из жизни в 2025 году. Его инициатором выступил премьер Большого театра Денис Родькин, который собрал на одной сцене ведущих солистов Большого и Мариинского театров, а также Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Отрывки из известных балетов Григоровича сопровождались уникальными документальными кадрами. Актер Игорь Гордин читал отрывки из интервью и воспоминаний Юрия Николаевича.
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрии Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского Иоланта режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Режиссер Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Режиссер Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского Иоланта в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Режиссер Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Опера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Опера Деревенский философ на фестивале искусств в Сочи
Опера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Опера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Опера Деревенский философ на фестивале искусств в Сочи
Опера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Валерия Терейковская (сопрано) в роли Иоланты в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" режиссера Павла Сафонова в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
Режиссер Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского "Иоланта" в авторской версии Юрия Башмета во время премьеры в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Опера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Опера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Две оперные премьеры ждали публику в Сочи. Это "Иоланта" Петра Ильича Чайковского в авторской версии Юрия Башмета и барочная комическая опера "Деревенский философ" Галуппи в исполнении Оркестра и ансамбля из Италии La Magnifica Comunità под руководством дирижера Энрико Казацца.
Участники Кубинского квинтета саксофонистов во время поклона на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи.
Участники Кубинского квинтета саксофонистов во время поклона на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи
Участники Кубинского квинтета саксофонистов во время поклона на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи.
Участники Кубинского квинтета саксофонистов выступают на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи.
Участники Кубинского квинтета саксофонистов выступают на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи
Участники Кубинского квинтета саксофонистов выступают на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи.
Джазовый оркестр Петра Востокова
Джазовый оркестр Петра Востокова
Джазовый оркестр Петра Востокова
Участники Кубинского квинтета саксофонистов во время поклона на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи.
Участники Кубинского квинтета саксофонистов выступают на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи.
Джазовый оркестр Петра Востокова
Конечно, на фестивале звучал и джаз. Отдельный концерт дал Квинтет кубинских саксофонистов Cuban Sax Quintet и перкуссионист Мэнди Осуна. Большой джазовый оркестр Петра Востокова посвятил специальную программу детям.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступает в аэропорту Сочи
Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступает в аэропорту Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
По традиции концерты фестиваля проходили сразу на нескольких площадках. Помимо Зимнего театра, это Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, где установлен прекрасный орган, а также зал "Чайка" на Морвокзале Сочи – в знаменитом здании архитектора Алабяна, которое стало символом курорта. Также несколько выступлений прошли в залах железнодорожного вокзала Адлера и аэропорта.
 
