https://ria.ru/20260303/estoniya-2078292538.html
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.03.2026
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ему ноту, касающуюся процедурных правил передвижения российских ледоколов в эстонских... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:22:00+03:00
2026-03-03T19:22:00+03:00
2026-03-03T19:57:00+03:00
в мире
эстония
россия
финский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
https://ria.ru/20260226/ledokol-2077022436.html
эстония
россия
финский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, финский залив
В мире, Эстония, Россия, Финский залив
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вручил ноту посольству России из-за ледокола в Финском заливе