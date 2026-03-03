Рейтинг@Mail.ru
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 03.03.2026 (обновлено: 19:57 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/estoniya-2078292538.html
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.03.2026
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ему ноту, касающуюся процедурных правил передвижения российских ледоколов в эстонских... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:22:00+03:00
2026-03-03T19:57:00+03:00
в мире
эстония
россия
финский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
https://ria.ru/20260226/ledokol-2077022436.html
эстония
россия
финский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, финский залив
В мире, Эстония, Россия, Финский залив
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вручил ноту посольству России из-за ледокола в Финском заливе

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ему ноту, касающуюся процедурных правил передвижения российских ледоколов в эстонских территориальных водах.
"Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту касательно процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии", - говорится в сообщении эстонского внешнеполитического ведомства.
В МИД Эстонии уточнили, что речь идет о передвижении ледокола "Мурманск", который 28 февраля отправился в Финский залив, чтобы вызволить изо льда танкер Olympic Friendship.
Ледокол Буран во время обколки льда в акватории Финского залива - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Финляндии рассказали о помощи российских ледоколов в Финском заливе
26 февраля, 23:58
 
В миреЭстонияРоссияФинский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала