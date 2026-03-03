Рейтинг@Mail.ru
В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели еще два взрыва, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/er-rijad-2078070390.html
В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели еще два взрыва, пишут СМИ
В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели еще два взрыва, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели еще два взрыва, пишут СМИ
Еще два взрыва прогремели в дипломатическом квартале Эр-Рияда, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T04:45:00+03:00
2026-03-03T04:45:00+03:00
в мире
эр-рияд (город)
саудовская аравия
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104392/64/1043926460_0:318:1536:1182_1920x0_80_0_0_b12e918e7409e329e33b4401ed1227b4.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
эр-рияд (город)
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104392/64/1043926460_0:174:1536:1326_1920x0_80_0_0_c38de8c5aec2daff73b89d3b828b1215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эр-рияд (город), саудовская аравия, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели еще два взрыва, пишут СМИ

Reuters: в дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели еще два взрыва

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Еще два взрыва прогремели в дипломатическом квартале Эр-Рияда, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
Ранее минобороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками. По данным Рейтер, в здании произошел взрыв и пожар.
"Два новых взрыва были слышны в дипломатическом квартале Эр-Рияда", - передает агентство.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреЭр-Рияд (город)Саудовская АравияСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала