В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели еще два взрыва, пишут СМИ
В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели еще два взрыва, пишут СМИ
Еще два взрыва прогремели в дипломатическом квартале Эр-Рияда, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника. РИА Новости, 03.03.2026
В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели еще два взрыва, пишут СМИ
