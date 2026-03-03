https://ria.ru/20260303/er-rijad-2078066154.html
В районе дипломатического квартала Эр-Рияда прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в дипломатическом квартале саудовской столицы Эр-Рияд, сработали сирены, рассказал источник РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T03:50:00+03:00
