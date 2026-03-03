Рейтинг@Mail.ru
В районе дипломатического квартала Эр-Рияда прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2026
03:50 03.03.2026
В районе дипломатического квартала Эр-Рияда прогремел взрыв
В районе дипломатического квартала Эр-Рияда прогремел взрыв
2026
В районе дипломатического квартала Эр-Рияда прогремел взрыв

В районе дипломатического квартала Эр-Рияда прогремел взрыв, сработали сирены

ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в дипломатическом квартале саудовской столицы Эр-Рияд, сработали сирены, рассказал источник РИА Новости.
"Около 1.37 по местному времени (совпадает с мск - ред.) прозвучал взрыв в районе дипломатического квартала Эр-Рияда, издалека был слышен звук, похожий на сигнал сирены", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причины и последствия остаются неизвестны. "Машины свободно заезжают на территорию дипломатического квартала", - добавил источник.
Агентство Рейтер со ссылкой на два источника сообщило о возникновении пожара в посольстве США после прогремевшего взрыва в саудовской столице.
