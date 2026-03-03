Рейтинг@Mail.ru
Устный экзамен по истории в девятом классе станет формой допуска к ОГЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 03.03.2026 (обновлено: 14:56 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/ekzamen-2078206720.html
Устный экзамен по истории в девятом классе станет формой допуска к ОГЭ
Устный экзамен по истории в девятом классе станет формой допуска к ОГЭ - РИА Новости, 03.03.2026
Устный экзамен по истории в девятом классе станет формой допуска к ОГЭ
Устный экзамен по истории в 9-х классах станет формой допуска к ОГЭ, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:51:00+03:00
2026-03-03T14:56:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828688_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_ec6f121af4b2c8dc56eb3817bcda1df1.jpg
https://ria.ru/20260303/istoriya-2078190328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828688_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_ea96dd74124f4d63d5d2e602e3d30e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Устный экзамен по истории в девятом классе станет формой допуска к ОГЭ

Минпросвещения: устный экзамен по истории станет формой допуска к ОГЭ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Устный экзамен по истории в 9-х классах станет формой допуска к ОГЭ, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
"Минпросвещения России в настоящее время прорабатывает модель проведения обязательного экзамена по истории для девятиклассников… Экзамен станет формой допуска к ГИА-9", - говорится в сообщении.
Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Вассерман оценил идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
Вчера, 14:14
 
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала