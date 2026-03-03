Рейтинг@Mail.ru
14:00 03.03.2026
Рособрнадзор заявил о готовности к устному экзамену по истории в 9-м классе
общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, история
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, история
Рособрнадзор заявил о готовности к устному экзамену по истории в 9-м классе

Рособрнадзор готов ввести обязательный устный экзамен по истории в 9-м классе

© РИА Новости / Алексей ДаничевШкольники в классе
Школьники в классе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Школьники в классе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Рособрнадзор готов к введению обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Рособрнадзор готов к реализации решений, связанных с введением обязательного устного экзамена по истории как процедуры допуска к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов", - говорится в сообщении.
Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9-м классе
Вчера, 10:15
 
ОбществоРоссияСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - Обществоистория
 
 
