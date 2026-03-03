https://ria.ru/20260303/ekzamen-2078157705.html
Рособрнадзор проведет апробацию устного экзамена по истории перед введением
Перед введением обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах планируется провести апробацию аттестации, заявили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.03.2026
россия
