Рособрнадзор проведет апробацию устного экзамена по истории перед введением

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Перед введением обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах планируется провести апробацию аттестации, заявили РИА Новости в Рособрнадзоре.

"Планируется проведение апробации экзаменационных моделей в субъектах Российской Федерации и широкого профессионального обсуждения, поскольку экзамен будет проводиться во всех регионах и школах, участие в нем примут более полутора миллионов учеников", - говорится в сообщении.