12:37 03.03.2026
Рособрнадзор проведет апробацию устного экзамена по истории перед введением
Рособрнадзор проведет апробацию устного экзамена по истории перед введением
Перед введением обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах планируется провести апробацию аттестации, заявили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.03.2026
общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор проведет апробацию устного экзамена по истории перед введением

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Перед введением обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах планируется провести апробацию аттестации, заявили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Планируется проведение апробации экзаменационных моделей в субъектах Российской Федерации и широкого профессионального обсуждения, поскольку экзамен будет проводиться во всех регионах и школах, участие в нем примут более полутора миллионов учеников", - говорится в сообщении.
Во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что перед ОГЭ в 9 классе с 2027/2028 учебного года будет введен устный экзамен по истории.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Вступил в силу новый перечень вступительных испытаний для российских вузов
1 марта, 01:11
 
