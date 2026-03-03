Рейтинг@Mail.ru
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9-м классе - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 03.03.2026 (обновлено: 16:34 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/ekzamen-2078109904.html
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9-м классе
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9-м классе - РИА Новости, 03.03.2026
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9-м классе
Девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:15:00+03:00
2026-03-03T16:34:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
история
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
https://ria.ru/20260303/ekzamen-2078157705.html
https://ria.ru/20260301/ege-2077561253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, история, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, история, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов анонсировал устный экзамен по истории в 9-м классе

Кравцов: устный экзамен по истории в 9-м классе введут в 2027/2028 учебном году

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«

"Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9-х классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введен с 2027/2028 учебного года", — заявил он на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Рособрнадзор проведет апробацию устного экзамена по истории перед введением
Вчера, 12:37
По его словам, уже готов план подготовки учителей и школьников к проведению и сдаче экзамена.
Кравцов также рассказал о завершении работы над едиными учебниками истории, планируется второе издание. Готовы и пособия по обществознанию для 9-11-х классов.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Вступил в силу новый перечень вступительных испытаний для вузов
1 марта, 01:11
 
ОбществоРоссияСергей КравцовОбразование - ОбществоисторияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала