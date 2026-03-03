Рейтинг@Mail.ru
Первый рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 03.03.2026
07:29 03.03.2026
Первый рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург
Первый после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствует онлайн-табло... РИА Новости, 03.03.2026
2026
Первый рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург

Первый после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Первый после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствует онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
"Самолет авиакомпании Flydubai, рейс FZ-8263, прибыл в 6.00 по местному времени (4.00 мск – ред.)", – свидетельствуют данные табло.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
