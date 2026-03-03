Первый рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Первый после приостановки полетов рейс из Дубая прибыл в Екатеринбург на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствует онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".