Односельчанин Джабраилова рассказал о помощи бизнесмена малоимущим

"Умар Джабраилов в свое время жил здесь. Очень помогал малоимущим семьям, вокруг нашего кладбища построил большой забор. С каким бы вопросом к нему не подошли в отношении нашего села — всегда их решал. Одним словом, помогал", — рассказал Элиханов.