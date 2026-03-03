https://ria.ru/20260303/dzhabrailova-2078189675.html
Односельчанин Джабраилова рассказал о помощи бизнесмена малоимущим
Односельчанин Джабраилова рассказал о помощи бизнесмена малоимущим - РИА Новости, 03.03.2026
Односельчанин Джабраилова рассказал о помощи бизнесмена малоимущим
Односельчанин похороненного во вторник в Чечне Умара Джабраилова Иса Элиханов рассказал РИА Новости о помощи бизнесмена малоимущим семьям. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:12:00+03:00
2026-03-03T14:12:00+03:00
2026-03-03T14:12:00+03:00
умар джабраилов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077860909_0:418:2480:1812_1920x0_80_0_0_51475e2403bfd1e586603334173df681.jpg
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077874391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077860909_0:186:2480:2045_1920x0_80_0_0_ef7b746b57620e5b49a9af18fd768d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умар джабраилов, россия
Односельчанин Джабраилова рассказал о помощи бизнесмена малоимущим
Односельчанин Джабраилова рассказал о помощи бизнесмена малоимущим семьям
ГРОЗНЫЙ, 3 мар — РИА Новости. Односельчанин похороненного во вторник в Чечне Умара Джабраилова Иса Элиханов рассказал РИА Новости о помощи бизнесмена малоимущим семьям.
Джабраилова
похоронили в родовом селе Новые Атаги.
"Умар Джабраилов в свое время жил здесь. Очень помогал малоимущим семьям, вокруг нашего кладбища построил большой забор. С каким бы вопросом к нему не подошли в отношении нашего села — всегда их решал. Одним словом, помогал", — рассказал Элиханов.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы
, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.