Визитную карточку Джабраилова нашли в адресной книге Эпштейна

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Визитная карточка скончавшегося бизнесмена Умара Джабраилова была найдена в адресной книге скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, проанализировав файлы минюста США.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По информации собеседника агентства, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum. Бизнесмен, по предварительным данным, покончил с собой.
В адресной книге Эпштейна, датированной 2004-2005 годами, были записаны один рабочий номер Джабраилова, два личных, а также почта бизнесмена, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.
Как ранее передавало РИА Новости, в 2001 году Джабраилов обсуждал с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл возможную встречу с ними, предположительно, в Москве.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.