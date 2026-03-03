Рейтинг@Mail.ru
14:17 03.03.2026 (обновлено: 14:45 03.03.2026)
Рейс Flydubai вылетел из аэропорта Дубая в Москву
дубай, москва, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана
Рейс Flydubai вылетел из аэропорта Дубая в Москву

Из аэропорта Дубая в Москву вылетел рейс Flydubai F 989

© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubaiСамолеты авиакомпании flydubai
Самолеты авиакомпании flydubai - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubai
Самолеты авиакомпании flydubai. Архивное фото
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Рейс эмиратской авиакомпании Flydubai FZ 989, EK 2310 вылетел из Международного аэропорта Дубая в Москву, говорится на онлайн табло аэропорта Дубая.
"Вылетел", - говорится на табло о соответствующем рейсе.
Самолет направляется в аэропорт Внуково. Ожидаемое время прилета 22.45 мск.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
