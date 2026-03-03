Рейтинг@Mail.ru
Ключевые достопримечательности Дубая и Абу-Даби открыты для посетителей - РИА Новости, 03.03.2026
10:54 03.03.2026
Ключевые достопримечательности Дубая и Абу-Даби открыты для посетителей
Ключевые достопримечательности Дубая и Абу-Даби открыты для посетителей
Ключевые достопримечательности Дубая и Абу-Даби открыты для посетителей

Туристы на прогулочных яхтах в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Ключевые достопримечательности Дубая и Абу-Даби открыты для посетителей, убедился корреспондент РИА Новости.
Музеи Дубая, например, знаменитый футуристический Музей будущего, работают в обычные часы.
То же самое касается других достопримечательностей - парка цветов Dubai Miracle Garden или дубайской рамки Dubai Frame.
Дубай возвращается к обычной жизни. Рестораны и кафе открыты, магазины и торговые центры работают в обычном режиме.
Тем не менее, компаниям рекомендовано сохранить дистанционный режим работы для сотрудников до вторника включительно, школы переведены на онлайн до среды. Дополнительные кружки и спортивные секции для детей также по-прежнему закрыты.
В Абу-Даби достопримечательности и музеи так же работают в обычном режиме. Официальный филиал парижского Лувра открыт для гостей, убедился корреспондент РИА Новости.
Туристка рассказала об отпуске в Дубае и возможности отдохнуть на пляже
Военная операция США и Израиля против ИранаДубайАбу-ДабиОАЭ
 
 
