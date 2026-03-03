https://ria.ru/20260303/dostoprimechatelnosti-2078121917.html
Ключевые достопримечательности Дубая и Абу-Даби открыты для посетителей
ДУБАЙ, 3 мар - РИА Новости. Ключевые достопримечательности Дубая и Абу-Даби открыты для посетителей, убедился корреспондент РИА Новости.
Музеи Дубая, например, знаменитый футуристический Музей будущего, работают в обычные часы.
То же самое касается других достопримечательностей - парка цветов Dubai Miracle Garden или дубайской рамки Dubai Frame.
Дубай возвращается к обычной жизни. Рестораны и кафе открыты, магазины и торговые центры работают в обычном режиме.
Тем не менее, компаниям рекомендовано сохранить дистанционный режим работы для сотрудников до вторника включительно, школы переведены на онлайн до среды. Дополнительные кружки и спортивные секции для детей также по-прежнему закрыты.
В Абу-Даби достопримечательности и музеи так же работают в обычном режиме. Официальный филиал парижского Лувра открыт для гостей, убедился корреспондент РИА Новости.