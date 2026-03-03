Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" Минск — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта
Хоккей
Хоккей
 
18:10 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/dinamo-minsk-metallurg-smotret-onlayn-2078222150.html
"Динамо" Минск — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта
"Динамо" Минск — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Динамо" Минск — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта
Минское "Динамо" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
2026-03-03T18:10:00+03:00
2026-03-03T18:10:00+03:00
хоккей
динамо (минск)
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073514924_0:53:1960:1156_1920x0_80_0_0_1064ee896005e4d10ea46727bdfce659.jpg
2026
динамо (минск), металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Динамо (Минск), Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Динамо" Минск — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта

Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Металлург Мг" (Магнитогорск)
Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - Металлург Мг (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Минское "Динамо" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 марта и начнется в 19:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 марта 2026 • начало в 19:10
Завершен
Динамо Минск
0 : 3
Металлург Мг
12:05 • Andrei Kozlov
(Дерек Барак, Роман Канцеров)
19:59 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
16:14 • Andrei Kozlov
(Владимир Ткачев)
