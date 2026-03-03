https://ria.ru/20260303/dinamo-minsk-metallurg-smotret-onlayn-2078222150.html
"Динамо" Минск — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта
"Динамо" Минск — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Динамо" Минск — "Металлург": смотреть онлайн матч КХЛ 3 марта
Минское "Динамо" и "Металлург" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T18:10:00+03:00
2026-03-03T18:10:00+03:00
2026-03-03T18:10:00+03:00
хоккей
динамо (минск)
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073514924_0:53:1960:1156_1920x0_80_0_0_1064ee896005e4d10ea46727bdfce659.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073514924_131:0:1859:1296_1920x0_80_0_0_142a023946cab537010d9513f6bfe02f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамо (минск), металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Динамо (Минск), Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей