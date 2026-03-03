В Петербурге депутат предложил ужесточить наказание за оскорбление учителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук предложил ужесточить наказание за оскорбление педагогов и медицинских работников и установить штраф от 5 до 15 тысяч рублей или арест до 15 суток для нарушителей, следует из проекта законодательной инициативы, опубликованной на сайте городского парламента.
Согласно пояснительной записке, проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.5 и 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях" подготовлен в целях защиты профессиональной чести и достоинства педагогических и медицинских работников.
Поводом для законодательной инициативы стало увеличение числа случаев агрессии и оскорблений в адрес педагогов и медиков.
"Санкция в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток является адекватной мерой наказания, принимая во внимание санкции, указанные в статьях 5.61 и 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - отмечается в пояснительной записке.
По мнению депутата, эта мера направлена на формирование уважительного отношения к педагогам и медработникам, создание безопасной рабочей среды, а также на повышение престижа этих профессий.
