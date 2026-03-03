Чувашия отправила в госпиталь подарки для раненых участников СВО

Медицинский груз для 650 раненых участников СВО отправили из Чувашии в военный госпиталь ЛНР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Белье, средства гигиены и вкусные подарки для 650 раненых участников специальной военной операции отправили из Чувашии в военный госпиталь, сообщил глава республики Олег Николаев.

"Еще одна партия поддержки и тепла наших сердец – отправили в прифронтовой госпиталь ЛНР специальный медицинский груз нашим бойцам, которые проходят лечение. Здесь более 3 тонн помощи от Союза женщин Чувашии, фонда "Перле" и женского движения "Единой России". Это уже 78-я отправка в помощь нашим бойцам", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в каждом из 650 индивидуальных наборов – средства личной гигиены, нательное бельё, чай и сладости. Также в груз вошли тепловые пушки, перевязочные материалы, лекарства, пледы и толстовки.

"Особую благодарность выражаю нашим предприятиям: фабрика "Акконд" передала 20 коробок продукции, а "Шалеевские Ишлейские колбасы" - свои мясные изделия", - отметил глава республики.