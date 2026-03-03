Рейтинг@Mail.ru
Чувашия отправила в госпиталь подарки для раненых участников СВО - РИА Новости, 03.03.2026
16:33 03.03.2026
Чувашия отправила в госпиталь подарки для раненых участников СВО
Чувашия отправила в госпиталь подарки для раненых участников СВО - РИА Новости, 03.03.2026
Чувашия отправила в госпиталь подарки для раненых участников СВО
Белье, средства гигиены и вкусные подарки для 650 раненых участников специальной военной операции отправили из Чувашии в военный госпиталь, сообщил глава... РИА Новости, 03.03.2026
надежные люди
луганская народная республика
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
луганская народная республика, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Чувашия отправила в госпиталь подарки для раненых участников СВО

Чувашия отправила в госпиталь подарки для 650 раненых участников СВО

© Олег Николаев | Чувашия/TelegramМедицинский груз для 650 раненых участников СВО отправили из Чувашии в военный госпиталь ЛНР
Медицинский груз для 650 раненых участников СВО отправили из Чувашии в военный госпиталь ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Олег Николаев | Чувашия/Telegram
Медицинский груз для 650 раненых участников СВО отправили из Чувашии в военный госпиталь ЛНР
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Белье, средства гигиены и вкусные подарки для 650 раненых участников специальной военной операции отправили из Чувашии в военный госпиталь, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Еще одна партия поддержки и тепла наших сердец – отправили в прифронтовой госпиталь ЛНР специальный медицинский груз нашим бойцам, которые проходят лечение. Здесь более 3 тонн помощи от Союза женщин Чувашии, фонда "Перле" и женского движения "Единой России". Это уже 78-я отправка в помощь нашим бойцам", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в каждом из 650 индивидуальных наборов – средства личной гигиены, нательное бельё, чай и сладости. Также в груз вошли тепловые пушки, перевязочные материалы, лекарства, пледы и толстовки.
"Особую благодарность выражаю нашим предприятиям: фабрика "Акконд" передала 20 коробок продукции, а "Шалеевские Ишлейские колбасы" - свои мясные изделия", - отметил глава республики.
Он рассказал, что чувашские дети изготовили обереги и открытки для бойцов. "Их искренние слова поддержки и теплота – это лучший подарок медицинским сотрудникам и защитникам. Пусть они чувствуют нашу любовь и надежду на светлое будущее", - подчеркнул Николаев.
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
