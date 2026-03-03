ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте представила официальный постер чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

В центр постера помещен белый силуэт бьющего по мячу футболиста, тело которого также представляет собой очертания границ стран - организаторов турнира. На трехцветном фоне изображены болельщики и национальные символы Канады (красный фон), Мексики (зеленый фон) и США (синий фон). В релизе отмечается, что впервые в истории чемпионатов мира официальный постер был разработан тремя авторами в сотрудничестве.

"Официальный постер турнира воспевает дух сотрудничества, ажиотаж и единство этого уникального момента. Впервые в истории чемпионата мира по футболу три художника объединили усилия для создания официального постера турнира. Художники Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хэнк Уиллис Томас (Соединенные Штаты) объединили свои таланты и художественные стили, чтобы создать произведение, демонстрирующее, как общая страсть к футболу объединяет мир", - говорится в релизе.

Также ФИФА представила официальные постеры 16 городов, которые примут матчи турнира.

"Эта коллекция художественных работ также войдет в историю как первая серия официальных постеров, посвященных конкретным городам чемпионата мира по футболу", - говорится на сайте ФИФА.