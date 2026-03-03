Рейтинг@Mail.ru
ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026
Футбол
Футбол
 
20:25 03.03.2026
ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026
ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте представила официальный постер чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
футбол
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026

ФИФА представила официальные постеры ЧМ-2026 и городов-организаторов

Трофей чемпионата мира 2026 года
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© FIFA
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте представила официальный постер чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
В центр постера помещен белый силуэт бьющего по мячу футболиста, тело которого также представляет собой очертания границ стран - организаторов турнира. На трехцветном фоне изображены болельщики и национальные символы Канады (красный фон), Мексики (зеленый фон) и США (синий фон). В релизе отмечается, что впервые в истории чемпионатов мира официальный постер был разработан тремя авторами в сотрудничестве.
"Официальный постер турнира воспевает дух сотрудничества, ажиотаж и единство этого уникального момента. Впервые в истории чемпионата мира по футболу три художника объединили усилия для создания официального постера турнира. Художники Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хэнк Уиллис Томас (Соединенные Штаты) объединили свои таланты и художественные стили, чтобы создать произведение, демонстрирующее, как общая страсть к футболу объединяет мир", - говорится в релизе.
Также ФИФА представила официальные постеры 16 городов, которые примут матчи турнира.
"Эта коллекция художественных работ также войдет в историю как первая серия официальных постеров, посвященных конкретным городам чемпионата мира по футболу", - говорится на сайте ФИФА.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Федерация футбола США выступила за участие Ирана в чемпионате мира
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026
 
