ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте представила официальный постер чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T20:25:00+03:00
2026-03-03T20:25:00+03:00
2026-03-03T20:25:00+03:00
футбол
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) на своем сайте представила официальный постер чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
В центр постера помещен белый силуэт бьющего по мячу футболиста, тело которого также представляет собой очертания границ стран - организаторов турнира. На трехцветном фоне изображены болельщики и национальные символы Канады (красный фон), Мексики (зеленый фон) и США (синий фон). В релизе отмечается, что впервые в истории чемпионатов мира официальный постер был разработан тремя авторами в сотрудничестве.
"Официальный постер турнира воспевает дух сотрудничества, ажиотаж и единство этого уникального момента. Впервые в истории чемпионата мира по футболу три художника объединили усилия для создания официального постера турнира. Художники Карсон Тинг (Канада), Минерва GM (Мексика) и Хэнк Уиллис Томас (Соединенные Штаты) объединили свои таланты и художественные стили, чтобы создать произведение, демонстрирующее, как общая страсть к футболу объединяет мир", - говорится в релизе.
Также ФИФА представила официальные постеры 16 городов, которые примут матчи турнира.
"Эта коллекция художественных работ также войдет в историю как первая серия официальных постеров, посвященных конкретным городам чемпионата мира по футболу", - говорится на сайте ФИФА.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля.