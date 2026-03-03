В Челябинске возбудили дело после отравления детей в бассейне

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Челябинске после того, как дети от 8 до 13 лет обратились в медучреждение с жалобами на тошноту, боль в горле и кашель после посещения бассейна, сообщило региональное СУСК РФ.

В ходе мониторинга соцмедиа выявлена публикация, согласно которой в одном из бассейнов в Курчатовском районе Челябинска четверо несовершеннолетних отравились парами хлора.

"По данному факту следователем следственного управления СК России по Челябинской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении

СУСК отмечает, что инцидент произошел 1 марта: четверо детей от 8 до 13 лет и один из их законных представителей, вернувшись домой после посещения банно-развлекательного комплекса по улице Молодогвардейцев, почувствовали недомогание - появились тошнота, головная боль, жжение в глазах, боль в горле, кашель. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение.