Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске возбудили дело после отравления детей в бассейне - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 03.03.2026 (обновлено: 15:00 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/cheljabinsk-2078209947.html
В Челябинске возбудили дело после отравления детей в бассейне
В Челябинске возбудили дело после отравления детей в бассейне - РИА Новости, 03.03.2026
В Челябинске возбудили дело после отравления детей в бассейне
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Челябинске после того, как дети от 8 до 13 лет обратились в медучреждение с жалобами на тошноту, боль в горле РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:59:00+03:00
2026-03-03T15:00:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
курчатовский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149988/43/1499884311_0:283:5442:3344_1920x0_80_0_0_eecf326339221d319655c6d154e47306.jpg
https://ria.ru/20260225/cheljabinsk-2076671059.html
россия
челябинск
курчатовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149988/43/1499884311_302:0:5138:3627_1920x0_80_0_0_eb2fdf9a55c853b629cfddd01a67bae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинск, курчатовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Курчатовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске возбудили дело после отравления детей в бассейне

В Челябинске возбудили дело после отравления 4 детей в бассейне

© Fotolia / SchankzВода в бассейне
Вода в бассейне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Fotolia / Schankz
Вода в бассейне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Челябинске после того, как дети от 8 до 13 лет обратились в медучреждение с жалобами на тошноту, боль в горле и кашель после посещения бассейна, сообщило региональное СУСК РФ.
В ходе мониторинга соцмедиа выявлена публикация, согласно которой в одном из бассейнов в Курчатовском районе Челябинска четверо несовершеннолетних отравились парами хлора.
"По данному факту следователем следственного управления СК России по Челябинской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
СУСК отмечает, что инцидент произошел 1 марта: четверо детей от 8 до 13 лет и один из их законных представителей, вернувшись домой после посещения банно-развлекательного комплекса по улице Молодогвардейцев, почувствовали недомогание - появились тошнота, головная боль, жжение в глазах, боль в горле, кашель. Пострадавшие обратились в медицинское учреждение.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия, запрошена документация, касающаяся работы заведения, в том числе соблюдения ответственными работниками санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, уточняется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Челябинске возбудили дело после отравления подростков шаурмой
25 февраля, 15:43
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскКурчатовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала