Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год
Уровень исполнения бюджета РФ за прошлый год составил 99%, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на рабочей встрече с президентом России
2026-03-03T14:05:00+03:00
2026-03-03T14:05:00+03:00
2026-03-03T14:49:00+03:00
россия
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уровень исполнения бюджета РФ за прошлый год составил 99%, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Уровень кассового исполнения бюджета за прошлый год у нас составил 99%", – сказал Артюхин.
Такого хорошего результата удалось добиться не только благодаря командной работе в правительстве России, но и цифровым решениям, указал он.
В ноябре Артюхина с докладом принимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда глава ведомства доложил о работе Казначейства по повышению эффективности государственных расходов, в том числе с использованием цифровых инструментов, а также о контрольно-надзорной деятельности в сфере гособоронзаказа.