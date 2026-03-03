Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уровень исполнения бюджета РФ за прошлый год составил 99%, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Уровень кассового исполнения бюджета за прошлый год у нас составил 99%", – сказал Артюхин.

Такого хорошего результата удалось добиться не только благодаря командной работе в правительстве России, но и цифровым решениям, указал он.

В ноябре Артюхина с докладом принимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда глава ведомства доложил о работе Казначейства по повышению эффективности государственных расходов, в том числе с использованием цифровых инструментов, а также о контрольно-надзорной деятельности в сфере гособоронзаказа.