Рейтинг@Mail.ru
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 03.03.2026 (обновлено: 14:49 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/byudzhet-2078206163.html
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год - РИА Новости, 03.03.2026
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год
Уровень исполнения бюджета РФ за прошлый год составил 99%, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на рабочей встрече с президентом России... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:05:00+03:00
2026-03-03T14:49:00+03:00
экономика
россия
роман артюхин
владимир путин
михаил мишустин
федеральное казначейство (казначейство россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078176735_0:19:3102:1764_1920x0_80_0_0_013ed3c655c2eea206ad8572beea59f4.jpg
https://ria.ru/20260225/byudzhet-2076678886.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078176735_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8b95367e3cbd1917b377467844fbddbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, роман артюхин, владимир путин, михаил мишустин, федеральное казначейство (казначейство россии)
Экономика, Россия, Роман Артюхин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральное казначейство (Казначейство России)
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год

Глава казначейства Артюхин: уровень исполнения бюджета РФ за 2025 г составил 99%

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уровень исполнения бюджета РФ за прошлый год составил 99%, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Уровень кассового исполнения бюджета за прошлый год у нас составил 99%", – сказал Артюхин.
Такого хорошего результата удалось добиться не только благодаря командной работе в правительстве России, но и цифровым решениям, указал он.
В ноябре Артюхина с докладом принимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда глава ведомства доложил о работе Казначейства по повышению эффективности государственных расходов, в том числе с использованием цифровых инструментов, а также о контрольно-надзорной деятельности в сфере гособоронзаказа.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год изменят с учетом конъюнктуры
25 февраля, 15:55
 
ЭкономикаРоссияРоман АртюхинВладимир ПутинМихаил МишустинФедеральное казначейство (Казначейство России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала