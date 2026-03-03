Рейтинг@Mail.ru
Суд в Польше рассмотрит запроса Киева об экстрадиции Бутягина 18 марта - РИА Новости, 03.03.2026
11:46 03.03.2026 (обновлено: 11:53 03.03.2026)
Суд в Польше рассмотрит запроса Киева об экстрадиции Бутягина 18 марта
Окружной суд Варшавы продолжит рассмотрение запроса Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина 18 марта, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
польша
киев
варшава
украина
александр бутягин
Суд в Польше рассмотрит запроса Киева об экстрадиции Бутягина 18 марта

ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Окружной суд Варшавы продолжит рассмотрение запроса Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина 18 марта, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский.
"Дата заседания назначена на 18 марта на 10.00 (12.00 мск)", - сказал Нагурский.
Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Изначально окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта, а после – до 1 июня.
Адвокат рассказал о состоянии арестованного в Польше археолога Бутягина
Вчера, 11:16
