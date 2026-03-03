https://ria.ru/20260303/butjagin-2078128991.html
Адвокат рассказал о состоянии арестованного в Польше археолога Бутягина
Адвокат Доманьский: Бутягин находится в нормальном психофизическом состоянии
ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин, арестованный в Польше, находится в нормальном психофизическом состоянии, сообщил РИА Новости один из его защитников Адам Доманьский.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины
за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. Изначально окружной суд Варшавы
арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта. Во вторник суд рассматривает вопрос о продлении ареста Бутягина
. Его самого в суд не доставили.
"Наш клиент, несмотря на содержание под арестом, находится в нормальным психофизическом состоянии", - сказал адвокат.
Он добавил, что защитники посещают Бутягина в среднем раз в неделю.
"Мы находимся в постоянном контакте. В среднем раз в неделю мы его посещаем", - сказал адвокат.
Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.